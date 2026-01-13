Quitar organismos locales no abona a la democracia

Integrantes del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), coincidieron en que desaparecer los organismos electorales locales y las diputaciones plurinominales sería un retroceso a la democracia, esto en vísperas de la discusión que habrá sobre una reforma electoral.

Katy Caravantes, presidenta en Chiapas del PAN, comentó tienen conocimiento que se busca que las actividades vinculadas con las elecciones quede solo en manos del INE, como se hacía hace varias décadas.

Informó que han escuchado que la propuesta se quiere acelerar para buscar la aprobación en el mes de marzo, a fin de que sea aplicable para las votaciones de 2027.

Postura

Dijo que la postura del PAN es que se necesita fortalecer la democracia, pero no con el debilitamiento de las instituciones electorales.

Comentó que es importante dar celeridad a la vida democrática en México, pero no se puede regresar a un control en materia electoral.

Lo que se propone del partido, se indicó, es que la reforma electoral se apruebe por consenso político entre todas las fuerzas, además de que no haya una sobre representación en los espacios de decisión.

También que se tengan instituciones imparciales, así como elecciones bien hechas y con personas preparadas; también mayorías legitimas, coaliciones con reglas claras y financiamientos para partidos políticos, para evitar ingresos de otra índole.

Ruperto Hernández Pereyra, representante del PAN ante el IEPC, comentó que los legisladores plurinominales cumplen los requisitos marcados en ley y representan a un grupo minoritario que votó en los diversos distritos electorales.