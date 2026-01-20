﻿﻿
Rachas de viento afectan galeras de pescadores

Enero 20 del 2026
Las palapas utilizadas por pescadores para comercializar sus productos fueron severamente afectadas por las fuertes rachas de vientos, debido a que algunas láminas fueron levantadas del techo con todo y tornillos.

Los pescadores, en voz de Humberto Ordóñez Ruiz, dijeron que los vientos de la madrugada de este lunes fueron fuertes y dañó algunas palapas que sirven para vender pescados y camarón, por lo que las mujeres que las atienden están preocupadas porque consideran que pueden surgir más vientos y provocar más daños.

Señalaron que estas palapas tienen alrededor de cincuenta años de que fueron construidas; sin embargo, conforme fue pasando el tiempo han sido renovados.

Indicaron que estas galeras fueron construidas en el año de 1976 y desde entonces a la fecha han servido para preparar y vender el pescado, pero sobre todo para dar sombra cuando los clientes llegan a comprar el producto marítimo.

