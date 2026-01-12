Rachas de viento dañan producción de mango

Productores de mango de Tonalá se quejaron de las afectaciones que sufrieron por los fuertes vientos registrados durante este domingo en diversos ejidos entre ellos el Guayabo, La Polka, El Vergel, Paredón y San Luqueño la Costa.

Los vientos iniciaron la mañana de este domingo y se fueron intensificando a lo largo del día, lo que provocó daños a la mayoría de los árboles de mango en donde a pesar que sus frutos apenas estaban en proceso de crecimiento estos se vieron afectados.

Afectaciones

Los productores de mango liderados por Joaquín Martínez Ríos señalaron que debido a estas afectaciones prácticamente no podrán hacer sus ventas de manera normal, por lo que tendrán que esperar otros meses más mientras resurgen más flores en sus árboles que indica que volverán a dar más mango.

Señalaron que el municipio de Tonalá es un importante exportador de mango a diversos estados de la República mexicana, entre ellos se vende el mango Ataulfo, Oro, Plata, Manililla, Criollo y de Piña, entre otros.