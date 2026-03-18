Rachas de viento dejan sin luz al municipio de Chilón

El frente frío número 41 que afecta a Chiapas, ocasionó fuertes rachas de viento en el municipio de Chilón, lo que provocó daños al cableado eléctrico dejando sin luz a una parte del municipio.

También ocasionó que un gran número de ciudadanos se quedaran sin telefonía celular.

Protección Civil (PC), Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Obras Públicas hicieron un llamado a la población a tomar sus precauciones, ya que el mal clima continuará afectando la región.

Movilidad

Solicitaron a los automovilistas tomar sus precauciones en las carreteras para evitar accidentes.

Habitantes del municipio denunciaron que “desde la mañana de este martes se registraron los fuertes vientos que dejaron sin luz a las casas; no podemos hablar por teléfono, ni enviar WhatsApp porque algunos árboles cayeron y dañaron los cables de alta tensión”, indicaron.