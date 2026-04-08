Rachas de viento provocan afectaciones

Tras las intensas rachas de viento registradas en la capital chiapaneca y su zona metropolitana, se informó sobre la caída de un árbol en una colonia de la ciudad, así como riesgos en el cableado eléctrico.

De acuerdo con reportes ciudadanos y autoridades locales, el incidente se presentó sobre la 7.ª Norte, entre 6.ª y 7.ª Poniente, lo que provocó el cierre de la circulación en este tramo.

Elementos de emergencia acudieron al sitio para realizar las labores de retiro y restablecer el paso vehicular.

Las condiciones meteorológicas corresponden al evento conocido como “Norte”, que ha provocado rachas de viento de entre 60 y 80 kilómetros por hora en distintas regiones del sureste, incluyendo el Istmo y el Golfo de Tehuantepec, con efectos directos en Chiapas.

Alertas

Además de la caída de árboles, ciudadanos han reportado que el movimiento del cableado eléctrico ha generado choques entre líneas, produciendo chispas y posibles riesgos.

Incluso, no se descarta la posibilidad de fallas en transformadores, lo que podría derivar en interrupciones del suministro eléctrico o situaciones de mayor peligro.

Ante este escenario, autoridades hicieron un llamado a la población a reportar cualquier anomalía a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a través de los números de atención disponibles en los recibos de luz, con el fin de que personal especializado atienda de manera oportuna.

Asimismo, exhortaron a la ciudadanía a mantenerse informada, asegurar objetos en azoteas, evitar circular cerca de árboles o estructuras inestables, y extremar precauciones al conducir.

Se prevé que las condiciones de viento continúen durante las próximas horas, debido a la interacción del frente frío 43 con otros sistemas atmosféricos.

Asimismo, se esperan precipitaciones significativas con acumulados de hasta 150 milímetros, principalmente en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas.