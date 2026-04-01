Radiación solar puede causar cáncer, advierten

Miles de personas aprovechan este periodo vacacional para visitar lugares turísticos, sobre todo las playas, en estos casos deben proteger su piel de los rayos UV del sol para evitar daños a largo plazo que podrían convertirse en cáncer, expresó la dermatóloga Daniela Bañuelos.

De acuerdo con la Fundación Mexicana para la Dermatología (FMD), en los últimos años se ha registrado un aumento en la detección de cáncer de piel en jóvenes, por la poca importancia que dan a protegerse de la radiación solar y que no hay un diagnóstico temprano frente a la aparición de manchas o lunares irregulares.

Sin la adecuada fotoprotección, hasta el 80 % del daño cutáneo por el sol se acumula durante los primeros 18 años de vida, lo cual incrementa el riesgo de cáncer a largo plazo.

La especialista señaló que durante años, la elección de un fotoprotector solar se definió por su textura: que se absorba rápido o que no deje rastro blanco. Actualmente, la prioridad clínica y científica busca una protección amplia, bien tolerada y responsable con el medio ambiente.

Ese tipo de fotoprotectores utiliza filtros minerales inorgánicos como el óxido de zinc y el dióxido de titanio, que permanecen principalmente sobre la superficie cutánea formando una barrera física. Estos compuestos reflejan, dispersan y también absorben la radiación UV, lo cual evita que penetre en capas profundas de la piel.

Además de ofrecer amplio espectro (UVA/UVB, luz visible y luz azul) y alta fotoestabilidad, las formulaciones minerales de nueva generación han mejorado de forma significativa en ligereza, rápida adaptación a la piel y mínimo residuo visible.