Radiación UV causa severo daño en la piel

Las vacaciones de verano son una de las temporadas de mayor exposición a la radiación ultravioleta para millones de familias mexicanas; muchas de ellas olvidan o ignoran la importancia de tomar medidas para proteger la piel, sobre todo de los más pequeños, manifestó la especialista Daniela Bañuelos.

Acudir a las albercas, playas, parques y realizar actividades al aire libre incrementa significativamente la dosis de radiación que recibe la piel, un daño acumulativo que puede manifestarse años después en forma de envejecimiento prematuro, lesiones cutáneas, incluso cáncer de piel.

“La piel tiene memoria y generalmente se cree que una quemadura solar desaparece cuando deja de verse roja; en realidad deja una huella biológica permanente que aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de piel en la vida adulta”, afirmó la dermatóloga y tricóloga.

Cáncer de piel, el más frecuente

El cáncer de piel es el más frecuente en el mundo y nuestro país registra índices UV muy altos o extremos durante buena parte del año, por lo que la tendencia es proteger la piel sin alterar su equilibrio natural.

“La dermatología moderna busca protectores solares que, además de ofrecer protección de amplio espectro frente a rayos UVA, UVB y luz azul, respeten la barrera cutánea, el microbioma y la fisiología natural de la piel”.

Destacó que la fotoprotección mineral gana terreno porque es una alternativa de alta tolerancia para niños, personas con piel sensible, pacientes con acné, rosácea o bajo tratamientos dermatológicos.

“La mejor protección solar no comienza cuando llegamos a la playa. Comienza todos los días antes de salir de casa”.