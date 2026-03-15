Radiación y calor, cuidado con la piel

Las altas temperaturas que se registran cada año en Tuxtla Gutiérrez y sus alrededores, no solo provocan incomodidad en la población, también se han convertido en un problema de salud pública que afecta la piel y el organismo.

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Especialistas advierten que el calor extremo, combinado con la radiación solar y la humedad, “está provocando un incremento en enfermedades dermatológicas, deshidratación y golpes de calor severos”.

Durante esta temporada, las temperaturas en Tuxtla pueden alcanzar entre 39 y 41 grados, “con índices de radiación ultravioleta considerados de alto a extremo, lo que incrementa el riesgo de daños en la piel y en el organismo humano”.

De acuerdo con reportes de autoridades sanitarias, en Chiapas se han registrado diversos casos de afectaciones relacionadas con las temperaturas extremas.

Golpes de calor

En 2025, por ejemplo, se reportaron al menos 41 casos de golpes de calor y 21 casos de deshidratación en la entidad durante la temporada de altas temperaturas, además de varios fallecimientos asociados a estos eventos.

El calor intenso favorece la aparición de enfermedades dermatológicas. Entre las más comunes se encuentran la dermatitis por sudor, infecciones por hongos, quemaduras solares y brotes de acné provocados por la sudoración excesiva.

Bacterias y hongos

Por su parte, la dermatóloga María Fernanda López, especialista en enfermedades de la piel consultada para este foto reportaje, explicó que el aumento de temperatura y la humedad generan un ambiente ideal para bacterias y hongos.

“En temporadas de calor vemos más pacientes con dermatitis por sudor, infecciones micóticas en la piel y quemaduras solares”, comentó.

La especialista detalló también que los niños y los trabajadores que permanecen muchas horas al aire libre son los grupos más vulnerables.

“En los menores son comunes los brotes de sarpullido por calor, mientras que en adultos se observan manchas solares, irritación cutánea e infecciones”.

La doctora mencionó que, además de enfermedades dermatológicas, el calor extremo puede provocar daños severos al organismo.

“El golpe de calor ocurre cuando el cuerpo pierde la capacidad de regular su temperatura, lo que puede derivar en mareos, deshidratación, confusión e incluso la muerte si no se atiende a tiempo”, finalizó.