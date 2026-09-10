Ráfagas de viento dejan viviendas sin techo

Fuertes ráfagas de viento se registraron la tarde de este miércoles en la comunidad Elambo Alto, municipio de Zinacantán, dejando sin techos a viviendas y crisis nerviosa en algunas personas.

Los vientos destrozaron los techos de algunas casas construidas con madera y láminas sin que se reportaran personas lesionadas, reportaron autoridades del lugar.

El fenómeno natural recorrió varias viviendas en pocos minutos. No hubo víctimas, solo daños materiales, reiteraron lugareños.

Protección Civil Chiapas destacó que atendió el reporte por vientos fuertes en Zinacantán y que realizó la inspección correspondiente tras el reporte del fenómeno natural, “donde de manera preliminar se señala afectación a viviendas y una antena”.

Mencionó en el breve comunicado que elementos de Protección Civil (PC) se trasladaron al lugar “para realizar la evaluación de daños y verificar las condiciones reportadas”.