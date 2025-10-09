Rally deportivo dejará derrama de 20 mdp

Tras una década de ausencia, la Carrera Panamericana regresó a Chiapas y con ello una importante derrama económica aproximada de 20 millones de pesos (mdp) que beneficia a diversos sectores del estado y fortalece el turismo, así lo afirmó María Eugenia Culebro, secretaria de Turismo estatal.

La funcionaria destacó la importancia de esta reactivación del evento, gestionada por el actual gobierno, que además de la carrera incluye una exposición de vehículos y la participación de 40 expositores de comida típica, artesanías y mercancías, beneficiando a restaurantes y comercios locales.

Respecto a la promoción turística que se ha hecho del estado, la secretaria celebró que Chiapas ha recibido, hasta la fecha, cinco millones 886 mil visitantes, con un corte contabilizado de enero a agosto.

Chiapas, un destino seguro

Resaltó el trabajo para posicionar a Chiapas como un destino seguro, citando que ocupa el primer lugar en seguridad a nivel nacional, según el índice de paz de “Vision of Humanity”, lo que atrae mercados emergentes como turistas de El Salvador.

Como parte de la estrategia de promoción, se enfatizan los destinos emblemáticos como Palenque, considerada la “joya de la corona” por su zona arqueológica, y San Cristóbal de Las Casas por las tradiciones y culturas de los pueblos originarios cercanos a este municipio.

Explicó que la Secretaría de Turismo sigue impulsando estos lugares y capacitando a comunidades para generar un turismo responsable, asegurando que los visitantes se desplacen por diversos municipios y la derrama económica beneficie a más familias chiapanecas.