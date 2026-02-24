Ramírez Aguilar entrevista a Luis Ignacio Avendaño

Eduardo Ramírez Aguilar, gobernador de Chiapas, entrevistó en su programa Platicando con el Jaguar a Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, director general del Isstech, quien estuvo acompañado de un médico especialista, una paciente y dos jovencitas para que dieran su testimonio sobre los trabajos realizados y beneficios recibidos en esa institución de salud.

Mónica, derechohabiente, dijo sentirse satisfecha con los servicios que otorga el Isstech, así como contra con los medicamentos a tiempo para ella y sus dos hijos.

Señaló que un punto a mejorar es contar con especialistas en autismo, además de que los servicios subrogados estén dentro de las instalaciones propias para tener un mejor control de los expedientes de los pacientes.

Médico cirujano

El Dr. Gallardo, médico cirujano especialista, de quien Avendaño Bermúdez se refirió como “alguien con unas manos aptas para operar a los pacientes”, consideró que hace falta más especialistas, a pesar de contar con 52 en el hospital en el que trabaja.

Sobre la escasez de especialistas en hospitales públicos en el país, el médico señaló que se debe a la falta de presupuestos para mejorar sueldos y salarios.

Campañas

También destacó que se mejoraron los convenios con hospitales de tercer nivel como el Instituto Nacional de Cancerología. Y anunció campañas de diagnóstico en otros municipios como Comitán.

Entre sus trabajos al frente del Isstech, el funcionario estatal dijo que al sistema de referencia y contrareferencia se le dio orden con la digitalización para dar una mejor respuesta a los pacientes.

El director general del Isstech también llevó como invitadas a dos jóvenes atletas que desarrollaron distintas disciplinas como natación y tae kwon do que se facilitan por medio del área cultural y deportiva dirigida a toda la población.

Inversión

Una inversión económica para mejorar las instalaciones deportivas del domo del Isstech, mismas que estarán listas a finales de año.

En el programa, Eduardo Ramírez pidió a Avendaño Bermúdez diera muestra de sus capacidades en la música. De inmediato el director del Isstech sacó un acordeón para tocar y cantar la canción “Acá entre nos” de Vicente Fernández.

En su mensaje de despedida, el funcionario estatal pidió que confíen en que Chiapas es un estado con esperanza y pasión, además de ser un honor servir a la derechohabiencia del Isstech.