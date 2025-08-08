Ramírez Aguilar impone medalla a Natalio Hernández

En sesión solemne de la Sexagésima Novena Legislatura presidida por el diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar impuso al escritor, académico y activista, Natalio Hernández Hernández, la Medalla “Rosario Castellanos 2025”, máxima presea que otorga el Congreso del Estado por su aportación a la defensa de los pueblos originarios.

Recibimiento

Previo al acto protocolario, una comitiva encabezada por el diputado Mario Guillén Guillén, presidente de la Junta de Coordinación Política, recibió al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y al profesor Natalio Hernández Hernández a su llegada al recinto parlamentario.

A la sesión solemne de la LXIX Legislatura local acudieron Juan Carlos Moreno Guillén, magistrado presidente del Poder Judicial; Gabriel Guerra Castellanos, hijo de la escritora chiapaneca; integrantes del Gabinete Legal y Ampliado, presidentes municipales, así como autoridades militares y rectores de las universidades.

En su intervención la diputada Roselia Jiménez Pérez, presidenta de la Comisión de Postulación de la Medalla “Rosario Castellanos”, subrayó la vida, obra política y social de la escritora y activista.

Dio lectura a la biografía de la poetisa chiapaneca, así como a fragmentos de su vida desde niña, y señaló que el pensamiento de Rosario Castellanos sigue vigente en el México contemporáneo, una visión con sentido humanista plasmada en sus poemas y escritos.

En 2025 -dijo la legisladora- tenemos ya a una presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, una líder que guía a nuestro país y es referente en el mundo, una figura que evoca la lucha de Rosario Castellanos.

“Rosario Castellanos es sinónimo de pensamiento con sentido humano; de la inteligencia en contra de la discriminación, es un recorrido por Chiapas y sus comunidades”, enfatizó.

Correspondió al diputado Juan Salvador Camacho Velasco dar a conocer la biografía del escritor galardonado con la Medalla “Rosario Castellanos”, máxima presea que entrega el Congreso del Estado a hombres y mujeres de México que se han distinguido por su excelencia en áreas como la ciencia, el arte o la virtud, sirviendo al estado, la patria o la humanidad.

Perfil

El profesor Natalio Hernández Hernández, señaló Camacho Velasco, tiene una gran trayectoria como poeta, ensayista bilingüe náhuatl-español, académico, investigador náhuatl, activista cultural e impulsor de los derechos lingüísticos y culturales de los pueblos originarios.

Durante su mensaje, Natalio Hernández Hernández destacó que en esta Nueva ERA existe el compromiso de impulsar y apoyar la cultura y tradición de los pueblos indígenas, mestizos, afrodescendientes y migrantes.

Hernández Hernández rememoró la cultura y tradiciones de su comunidad, de su infancia, de sus orígenes. Destacó también la aportación literaria, cultural, feminista y de defensa de los pueblos indígenas de Rosario Castellanos.

Agradeció al mandatario chiapaneco diciéndole: Jam ach’ulel, ‘abre tu conciencia’, señalando que es la filosofía que representa la política con humanismo de esta Nueva ERA.

“Esta distinción me compromete a seguir contribuyendo en el desarrollo y florecimiento de las lenguas y culturas de los pueblos originarios de nuestra nación mexicana. La Medalla Rosario Castellanos simboliza para mí, el cierre de una larga caminata de 50 años por los pueblos indígenas y varios municipios del estado de Chiapas”, afirmó.