Maestros del SNTE-CNTE realizaron un plantón en las instalaciones del Hospital General del Issste “Dr. Roberto Nettel Flores” de Tapachula. Señalan que a pesar de los descuentos que puntualmente realizan a sus recibos de nómina, la atención médica, los traslados y servicios especiales son pésimos, ya que no reflejan el dinero que deberían invertir, además que no hay medicamentos ni médicos, mucho menos especialistas; los quirófanos están inservibles y existen muchas carencias, por lo que muchos de los maestros y sus familiares prefieren pagar atención particular.

En el segundo día de protestas del magisterio, los docentes se concentraron a las afueras del Issste, donde indicaron que más de 36 millones de pesos que aportan los maestros no se reflejan en la “decadente institución”.