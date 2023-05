Ante los casos de rabia paralítica en por lo menos 50 reses de Tabasco, los ganaderos de la costa de Chiapas señalan que en esta región la solución no es preocupante, pero no puede dejarse de lado y mantienen la vacunación permanente de sus animales. Señalan que por lo menos desde hace cuatro años no se tiene registros de casos de esta enfermedad infectocontagiosa de origen viral, causada generalmente por el murciélago transmisor.

Contagio

En entrevista, el MVZ Alfonso López García, consultor para la Asociación Ganadera de Tapachula, cuyo hato ganadero es superior a los cinco mil animales —aunque esto varia y aumenta por temporadas—, expuso que la enfermedad afecta no solo a los bovinos sino también a otras especies ganaderas como equinos, caprinos, ovinos y porcinos, transmitiéndose a través del contacto con la saliva de los animales infectados, ya sea por una mordida o por el contacto directo de esta con las mucosas o alguna herida en la piel.

Expone que ya sea de manera particular o como parte de la campaña generalizada que se mantiene contra la brucelosis, tuberculosis y rabia paralítica, todos los animales deben vacunase en caso de sospecha y cuando ha habido casos, estos se envían a la dependencia de la CPA, con el fin de que haya un diagnóstico real.