Circulan sin control más de mil 500 mototaxis

Por ley, mototaxis y tuc tuc no deberían transitar en la vía federal, ni hacerlo después de las 18 horas, sin embargo, no hay quién regule su tránsito, pues la Guardia Nacional es omisa en su responsabilidad y exponen a graves riesgos no solo a las personas que los utilizan como medio de transporte, sino para las unidades particulares y del servicio público, toda vez que la mayoría de los tricicleros desconocen los reglamentos y no tienen licencia de conducir.

Los cientos de estas unidades que se han apoderado de manera irregular de carreteras federales en municipios limítrofes con Guatemala, cuando son cuestionados por la prepotencia y falta de respeto a las leyes de tránsito, señalan que sus líderes mantienen relación estrecha con Guardia Nacional, la SCT y de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), que permiten la irregularidad.

De acuerdo con al Comité de Consulta y Participación Ciudadana (Cocoparci) de Tuxtla Chico, son alrededor de mil 500 unidades hechizas las que circulan sobre el tramo Tapachula-Talismán sin ninguna regulación y sin medidas de protección tanto para choferes como para usuarios, es decir, con riesgo grave y total impunidad.