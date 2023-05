Acusan a alcalde de contaminar zona urbana

Pobladores de Huixtla se mostraron molestos con el alcalde Carlos Eduardo Salazar Gam, a quien acusan de dejar de enviar los desechos del municipio que se recolectan en camiones, mismos que eran llevados a Tuzantán o Tapachula, pero desde hace algunas semanas la basura es guardada en las instalaciones de lo que anteriormente fue Tabamex.

Lo anterior genera contaminación y afectaciones a la salud de alumnos de escuelas cercanas, fraccionamientos y colonias alrededor de estas instalaciones, propiedad federal a cargo de la Secretaría de Economía.

El alcalde no ha dado explicación alguna de la determinación de guardar la basura y generar la contaminación. Los afectados señalan que es evidente la contaminación que se está generando en la zona de las instalaciones de Tabamex, y que la basura ya no se tira en otros municipios como se hacía anteriormente, porque Salazar Gam no ha pagado.

Piden la intervención del gobierno federal y estatal ante el riesgo para la salud. El edil en el mes de abril presentó ante medios de comunicación el programa “Huixtla Limpio”, con el que aseguraba que invertiría una gran cantidad de dinero, que daría solución a un problema añejo. Ofreció mejorar la recolección, tener unidades de ataque rápido y campañas de concientización bajo el argumento de que no impondría castigos porque se trataba de la salud de todos.

Dijo que por lo menos 50 contenedores serían colocados en los focos rojos de basura, además de equipos adecuados para atender la demanda.

En esa ocasión, señaló que en Huixtla se generan aproximadamente 500 toneladas de basura, cantidad que estaría siendo guardada en las instalaciones de Tabamex. En redes sociales, los reclamos son directos de parte de la ciudadanía, sobre todo por el gasto anunciado del programa “Huixtla Limpio”, que no fue la solución porque no hubo planeación y no se han pagado los tiraderos en otros municipios para ir a arrojar los desechos.