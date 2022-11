Raquítico festejo en honor a santa Cecilia

Desde los primeros minutos del 22 de noviembre, más de 30 mariachis se reunieron para cantar las Mañanitas a Santa Cecilia, la patrona de los músicos y de uno de los barrios más representativos de Tuxtla Gutiérrez.

Hace una década la fecha provocaba alegría en el vecindario y visitantes, pero este 2022 la Plaza del Mariachi que se ubica frente a la pequeña parroquia, lució vacía. Sin músicos.

La calle de la sexta Sur Oriente fue cerrada solo un día, por la dilación del permiso ante el Ayuntamiento. Cinco puestos de frituras y golosinas y un par de juegos mecánicos colocados en el parque lucieron cerrados al mediodía, cuando la iglesia ofreció pozol de cacao a transeúntes, feligreses y vecinos.

Cristian Velasco, legionario de la capilla, dijo que las actividades iniciaron desde 13 de noviembre con la celebración del santo rosario y la misa diaria; y concluyeron ayer con las Mañanitas, tamales, pozol, comida y una presentación de bailes folclóricos.

“Los actos culturales que se hacían antes eran elaborados por un patronato exterior a la capilla. Por la pandemia, se recortó el apoyo económico y el año pasado no hubo permiso para cerrar la calle”, indicó.

Apatía

José Antonio Flores vive de la música desde hace 40 años. Su vivienda se ubica a unos pasos de la Plaza del Mariachi, edificada en 1982 por el gobernador Juan Sabines Gutiérrez.

Tres años más tarde, con apoyo de los agremiados al Sindicato Único de Mariachis del Municipio, Sección 433, lograron la edificación de la capilla de Santa Cecilia sobre un embovedado.

Durante años, el sindicato apoyó en la organización de las festividades, otros músicos se sumaron de manera voluntaria al festejo. Pero los conflictos por desvíos de recursos provocó desconfianza entre los agremiados hasta que se concluyeron las actividades en 2015.

Los mariachis buscaron crear un nuevo comité, pero no funcionó. Después, el patronato de feria se encargó de la organización hasta que llegó el confinamiento por el covid-19.

“La pandemia nadie la esperaba, pero lo tomamos como algo que atemorizó, como la explosión del volcán Chichonal, pero son cosas que se superan poco a poco. El trabajo no se acabó”, relató don Toño, como es conocido en el barrio.

Ahora los 16 grupos de mariachis se promocionan de manera virtual y son pocos los que se observan en el parque esperando por trabajo, además “ya no usan los trajes de antes, ya no estudian; si les hablamos para cantarle a Santa Cecilia, no quieren”.

Para el 2023, los vecinos planean organizarse con anticipación para convocar la participación de músicos y artistas, y así rescatar la parte cultural de la celebración, “si hay algún grupo interesado se puede venir a anotarse desde septiembre en la capilla de Santa Cecilia”, invitó Cristian.