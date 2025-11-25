Ratifica compromiso con la seguridad jurídica

El magistrado presidente del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura, Juan Carlos Moreno Guillén, recibió en sus oficinas a integrantes de la Unión Estatal de Pequeños Propietarios del Estado de Chiapas, acompañados por su presidente, Ernesto León Espinoza, y del secretario general, Rafael Coutiño Zenteno.

Durante este encuentro, se destacó la importancia del diálogo institucional para fortalecer la protección y el respeto de los derechos de quienes trabajan y poseen pequeñas propiedades en el estado.

Ambas partes reafirmaron su disposición para continuar trabajando en conjunto y promover acciones que garanticen certeza y seguridad jurídica en materia de posesión de la tierra.

En otro momento, el magistrado presidente, sostuvo un encuentro con el presidente municipal de Cintalapa de Figueroa, Ernesto Cruz Díaz, en la sede judicial de Tuxtla Gutiérrez.

Durante esta reunión expresaron que la suma de voluntades es fundamental para la construcción de un mejor Chiapas, donde las familias puedan disfrutar de una vida digna, en paz y en pleno respeto de los derechos humanos.