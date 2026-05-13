Ratifica Oswaldo Chacón su interés de seguir al frente

Ante la comunidad universitaria, Oswaldo Chacón ratificó su interés por construir una universidad con visión de futuro que incida en la realidad del estado. Esto lo expuso al agradecer las muestras de apoyo en la capital del estado tras registrarse como aspirante a dirigir la Rectoría de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas, (Unach), en su gestión 2026 al 2030.

La Convocatoria concluye el 5 de junio, plazo en que se cerrará la recepción de propuestas y el Consejo Universitario sesionará para definir el mejor proyecto para liderar los rumbos de la máxima casa de estudios de Chiapas.

El llamado

La convocatoria permite al rector en turno una aspiración a la reelección, por lo que el registro de Oswaldo Chacón realizado en Tapachula en fechas recientes es legal, y el acto realizado en la explanada de la biblioteca Central, en Tuxtla Gutiérrez, fue una muestra de agradecimiento.

Sobre su propuesta, el rector dijo que busca una universidad de futuro que incida en las dificultades reales de Chiapas para procurar el desarrollo.

“Vamos a aprender resolviendo problemas reales, hombro con hombro con la gente en el territorio y con una vinculación real con los problemas de Chiapas y lo vamos a hacer desde los primeros semestres mejorando la vida de las comunidades”.

Proyecto

La propuesta incluye un aprendizaje a lo largo de la vida, la integración ética de la Inteligencia Artificial (IA), certificaciones, una universidad intercultural que articule ciencia y saberes ancestrales, acciones afirmativas y equidad, sustentabilidad, internacionalización solidaria mediante el corredor Quetzal entre Chiapas y Centroamérica y la creación de empresas universitarias para diversificar ingresos.