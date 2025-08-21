Ratifican compromiso con la justicia humanista

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó sentencia condenatoria en contra de una persona del sexo masculino por el delito de homicidio calificado, cometido en agravio de un adolescente con identidad reservada.

Hechos

Tras los hechos ocurridos en el municipio de Ocosingo, Chiapas, el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de ese distrito judicial resolvió imponer a Ignacio “N” una pena de 25 años de prisión, además del pago de la reparación del daño.

Lo anterior, derivado del desahogo de pruebas realizado por el órgano técnico de investigación y acusación durante las audiencias orales, donde se logró acreditar la participación y responsabilidad penal del hoy sentenciado.

Compromiso

Con esta resolución, el Poder Judicial del Estado, bajo el enfoque humanista que ha implementado el magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén, reafirma su compromiso con la justicia y con la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, garantizando que los delitos que atenten contra su integridad o su vida no queden impunes.