Ratifican compromiso para un Chiapas en paz

El fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que como resultado de las investigaciones relacionadas con el lamentable hecho ocurrido en diciembre de 2025, al interior de los bares Anubis y Kabala, del municipio de Villaflores, donde varios masculinos fueron privados de la libertad y después localizados sin vida, se ha logrado la detención de José “N”, alias “El Chino”, identificado como uno de los participantes directos.

Apuntó que la detención se logró derivado del seguimiento de las indagatorias, así como del análisis de información tecnológica obtenida mediante sistemas de videovigilancia y rastreo de teléfonos celulares de las víctimas.

Estadísticas

En esta transmisión, Llaven Abarca señaló que de acuerdo con las estadísticas más recientes publicadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el comparativo entre enero y febrero de 2025 y enero y febrero de 2026, Chiapas es el estado con el mejor estándar en incidencia delictiva a nivel nacional, con 51.6 por ciento menos delitos que el año pasado.

Asimismo, Chiapas se ubica en el primer lugar nacional respecto a delitos de alto impacto, en los meses de enero y febrero de 2026, al registrar una tasa de 3.35 delitos por cada 100 mil habitantes; mientras que, en diversos delitos, se posicionó en segundo lugar con una tasa de 22.27 delitos por cada 100 mil habitantes, solo por debajo de Tlaxcala.

Compromiso

“Para estos resultados es muy importante la colaboración del pueblo chiapaneco; por eso, ratificamos nuestro compromiso de trabajar sin descanso y juntos, sociedad y gobierno, para seguir construyendo un Chiapas en paz”, resaltó.

Al abordar la incidencia delictiva del 16 al 22 de marzo en Tuxtla Gutiérrez, en comparación con la semana antepasada, el fiscal explicó que en delitos diversos hubo un descenso del 14 por ciento, con 31 denuncias, y en delitos de alto impacto hubo una sola denuncia y fue por robo a negocio.

Circular

Finalmente, como parte de la política humanista que impulsa el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar para fortalecer la convivencia familiar, el fiscal general realizó la firma de la circular para dar a conocer el nuevo horario compacto para el personal administrativo de la institución.

Sin embargo, apuntó que se gestionará con titulares para que las áreas operativas logren organizarse, y que todas y todos puedan pasar tiempo con su familia, sin descuidar el trabajo principal de la fiscalía, que es la procuración de justicia, todos los días y en todo momento.