Ratifican denuncia contra presidente de Suchiate

Onam Ismael Pérez Pacheco, exadministrativo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal en Suchiate, acudió este lunes a las instalaciones de la Auditoría Superior del Estado (ASE) para ratificar una denuncia por presuntos actos de corrupción y desvío de fondos en contra del alcalde Elmer de Jesús Vázquez Gallardo, a quien acusó de haber saqueado recursos destinados a familias vulnerables, crear nóminas fantasma y encubrir a funcionarios corruptos.

Pérez Pacheco, originario del municipio, aclaró que no fue destituido por el presidente municipal como este lo ha hecho público, sino que renunció el 28 de mayo de 2025 al ser testigo de irregularidades sistemáticas.

“El presidente en ningún momento me corrió. Yo renuncié al ver tanta corrupción, al ver tantos desvíos de recurso que el presidente municipal está de acuerdo con la presidenta del DIF, Liliana Fabiola Rodas Villatoro”, señaló.

El exfuncionario detalló que durante su gestión como administrador del DIF municipal detectó un entramado de desvíos que involucraba a la directora Araceli Ordóñez y a la propia presidenta del DIF.

Recursos que debían destinarse a programas sociales eran utilizados para pagos personales, tandas, tarjetas de crédito, compras en Liverpool e incluso en la financiera Compartamos Banco.

“Ellos operaban de la forma que cómo llegaba el recurso, se agarraban las bolsas, llenaban su dinero, lo agarraban como un recurso propio. Usaban el recurso junto con la directora como pagos de tanda, pagos de tarjetas de crédito, Liverpool y hasta de Compartamos Banco”, afirmó.

Además, denunció la existencia de una nómina irregular en la policía municipal. “En su cuenta pública dice que son 140 policías y nada más existen 30, 15 en cada turno”, expuso.

Señala cobros ilegales

Pérez Pacheco también reveló que en el municipio de Suchiate se realizan cobros ilegales por el tránsito de tráileres, que no son registrados en la cuenta pública. “Los cobros de tráileres no los ingresan. Esos cobros son de 30 a 50 mil pesos diarios y no los ingresan. ¿Dónde está todo ese recurso?”, cuestionó.

El denunciante aseguró que, pese a haber informado al alcalde sobre estas irregularidades, este no tomó medidas y argumentó que “estaba muy agradecido con la familia Rodas Villatoro porque lo había ayudado a llegar al poder”.

“Yo le decía: ‘presidente, lo que te están saqueando son recursos para las familias vulnerables’. Él decía que no sabía qué hacer, que estaba muy agradecido y que no la podía despedir”, recordó.

Pérez Pacheco denunció haber recibido amenazas de muerte desde que comenzó a visibilizar los hechos. “Por ahí me han surgido también amenazas de muerte, responsabilizo al presidente municipal Elmer Vázquez Gallardo, a todos los servidores públicos, a Liliana Fabiola Rodas y a los que me rodean”, declaró.

Hizo un enérgico llamado al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, quien ha hecho de la lucha contra la corrupción uno de los ejes de su administración.

El denunciante detalló que ha presentado quejas ante la ASE Chiapas, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría Anticorrupción (SAyBG), y que este día acudió a ratificar su denuncia con las pruebas físicas requeridas. “No podemos permitir más robos a manos llenas en el municipio”, concluyó.