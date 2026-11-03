Raúl Bonifaz, un hogar lleno de tradiciones

En Tuxtla Gutiérrez hay un hogar que ha trascendido en el tiempo con las decoraciones de los altares y el recuerdo de las tradiciones alusivos al Día de Muertos; se trata de la vivienda de Raúl Bonifaz.

Él mantiene la tradición al colocar los altares, para recordar a los seres queridos que se han adelantado en el camino.

Festividades

“En Chiapas, la tradición ancestral de recordar con una ofrenda o altar para las y los muertos se ha convertido en una fecha especial para las familias chiapanecas”, compartió Bonifaz a Cuarto Poder.

En su opinión, estas festividades del Día de Muertos en la presente administración estatal han cobrado mayor relevancia al promover múltiples eventos.

Bonifaz consideró que ahora las celebraciones del 1 y 2 de noviembre se viven con mayor color y alegría, y se ve reflejado en muchos espacios públicos que ahora están llenos de altares.

Nostalgia familiar

En un mensaje compartido con la población, resaltó que: “recordar a nuestros seres queridos, en el Día de las y los Muertos ha trascendido, más allá de los panteones, hoy los edificios públicos y parques ofrecen grandes altares para que no se olvide esta tradición”.

En su caso, ha realizado sus altares en su hogar, ubicado en Tuxtla Gutiérrez, por más de 30 años y la flor de cempasúchil, además de objetos temáticos, adornan ese recuerdo.

“Las ofrendas transforman, unen a nuestra familia y a la comunidad”, resaltó en la edición 2026 de su altar.

Los adornos y decoraciones que ahora se observan en la ciudad, dijo, han servido como impulso para que las familias no dejen de acudir a los panteones y recordar a las familias.

“Hay que reconocer el espíritu humanista del gobierno de Eduardo Ramírez para conservar esta tradición: además de adornar y llenar de colorido y alegría a Tuxtla Gutiérrez”, refirió.