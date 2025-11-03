Reabren circulación en el cerro Juárez

Luego de muchos días de no poder usar la vía federal que está sobre el cerro Juárez, autoridades permitieron el paso de algunos vehículos la mañana del sábado, sin embargo realizaron una estricta vigilancia ante la imprudencia de algunos transportistas.

Desde las primeras horas del pasado sábado usuarios del tramo carretero Ocozocoautla-Jiquipilas dieron a conocer el libre tránsito sobre el km 99+200, lo cual generó el gusto de las personas que a diario circulan por esta importante vía, ya que significa el ahorro de peajes.

De acuerdo a empleados de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT), esto se debe a que el paso de los vehículos pequeños compactará el suelo, y de esa forma asegurará que la estructura mantenga su firmeza.

Pone en riesgo a conductores

Desafortunadamente, son los mismos automovilistas quienes han reportado la falta de precaución de los conductores, a pesar de ser un tramo en reparación y con conocimiento de peligrosidad, algunos deciden desafiar a la carretera poniendo en riesgo a otros.

Se sabe que elementos de la Guardia Nacional (GN) en coordinación con SICT, colocarán puntos de reducción de velocidad para disminuir la probabilidad de algún siniestro en esta vía de comunicación, que es de suma importancia para la región “Valles Zoque”.