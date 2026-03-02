Reabren edificio de la biblioteca comunitaria

Después de seis años de permanecer cerrado, este fin de semana fue reabierto el edificio de la biblioteca comunitaria en el municipio de Tenejapa.

Lo anterior gracias al Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta), encabezado por Angélica Altuzar Constantino; María de la Flor Gómez Cruz, directora del Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas (Celali); y Obdulio Gutiérrez Gutiérrez, presidente municipal de Maravilla Tenejapa.

Acervo cultural

El edificio cuenta con un acervo de 572 libros distribuidos por la Dirección General de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y la Red Estatal de Bibliotecas Públicas, y cien ejemplares del programa Leyendo por la Paz, impulsado por el gobernador del estado Eduardo Ramírez Aguilar.

Durante el acto se dijo que este espacio busca ser un lugar de encuentro y reflexión para la comunidad.

La directora general del Coneculta, Angélica Altuzar Constantino, agradeció al Gobierno del Estado, al Ayuntamiento de Maravilla Tenejapa y la participación ciudadana, para la apertura de este espacio.

María de la Flor Gómez Cruz, directora del Celali, señaló que los libros son uno de los mejores medios para mirar otras realidades.