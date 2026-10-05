Reabren oficinas del Sindicato de la Burocracia estatal

Luego de concretarse la toma de nota de su dirigencia, el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Chiapas, conocido como Sindicato de la Burocracia Chiapaneca, reabrió de manera provisional sus oficinas para atender a la base trabajadora debido a las condiciones en que fueron encontradas las instalaciones.

Olga Mabel López Pérez, secretaria general del sindicato, señaló que la reapertura es un paso importante para recuperar el espacio físico de la organización y restablecer la atención directa.

“Estamos muy emocionados, muy contentos porque la burocracia sigue respondiendo”, expresó. Explicó que la sede fue recuperada y rehabilitada para que los trabajadores realicen trámites y planteen sus inquietudes.

Deficiencias

La dirigente reconoció que el nuevo Comité Central Ejecutivo no recibió las instalaciones en las mejores condiciones. “Tenemos un proceso un poco complicado porque hemos encontrado muchas deficiencias”, manifestó, aunque afirmó que esto no impedirá avanzar en la atención a los trabajadores.

Adelantó que el próximo lunes se emitirá una convocatoria para reorganizar las delegaciones sindicales y las representaciones de los trabajadores, a fin de contar con una representación que, dijo, corresponda a la realidad de la base.

Posteriormente se presentará a la burocracia un diagnóstico sobre el estado en que se recibieron las instalaciones y sobre la situación del Patronato del Seguro de Vida, uno de los temas que consideró más complejos. Indicó que primero deben integrarse las representaciones sindicales y delegacionales para conformar el Patronato, indispensable para atender a los deudos de trabajadores fallecidos con derecho a prestaciones. La situación será expuesta en un congreso.

En proceso de diagnóstico

López Pérez dijo que la dirigencia elabora un diagnóstico para formular peticiones concretas con efectos directos en ingresos, prestaciones y condiciones laborales. Entre los temas por reactivar mencionó el movimiento escalafonario, detenido por años: “Desde hace muchos años el proceso de escalafón ha quedado dormido y ahora es tiempo de despertar”.

Al ser cuestionada sobre la relación con la parte patronal, afirmó que existe disposición del gobernador Eduardo Ramírez para respaldar al sindicato en la recuperación de sus instalaciones. Aseguró que recibió apoyo y acompañamiento, incluido el respaldo económico que, dijo, se requiere para rehabilitar las sedes.

Uno de los objetivos de su primera gestión, concluyó, es que la sede vuelva a estar en condiciones adecuadas y pueda reabrirse formalmente.

La sede provisional está sobre la Novena Sur, entre Segunda y Tercera Oriente, en Tuxtla Gutiérrez. El horario es de 9:00 a 18:00 horas; quienes lleguen cerca del cierre también serán atendidos.