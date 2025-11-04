Reabren paso en carril de baja en el libramiento Norte

Tras casi un mes de bloqueo en el libramiento Norte, este lunes fue reabierto el carril de baja que comprende de oriente a poniente frente a la Fiscalía General del Estado, de acuerdo a la colectiva Madres en Resistencia, esta decisión se tomó tras un diálogo con un grupo de ciudadanos.

Adriana Gómez, integrante y fundadora del grupo, declaró que a pesar de que hubo intentos de acercamiento por parte de transportistas y vecinos “nunca se acercaron para ver qué es lo que querían, qué necesitaban, pero a raíz del contacto de esas personas, pudieron reabrir el carril” declaró.

Cerca de las nueve de la mañana comenzaron a retirar algunos objetos y lonas que fueron colocados sobre el carril de baja velocidad, elementos de Tránsito Municipal de Tuxtla Gutiérrez y de la Guardia Estatal Preventiva resguardaron la zona.

Acciones

Respecto al bloqueo principal, la fundadora aclaró que este se mantiene y se encuentra en el análisis junto con las demás integrantes, únicamente se habilitó esa vía pero ambos carriles de alta continúan cerrados.

Sobre las mesas de trabajo con la Fiscalía, indicó que se han seguido puntos de su exigencia pero siguen a la espera de resoluciones concretas que de acuerdo al abogado los resultados podrían durar hasta dos meses.

Es por esta razón que las acciones de protesta se encuentran bajo análisis sobre las futuras actividades a realizar, refiriéndose a que podrían levantarse y volver si no hay avances en el tiempo establecido.

Detalló que la colectiva actualmente se enfoca en víctimas de feminicidio y a acompañar a las familias que lo necesiten; afirmó que el bloqueo de momento continuará.