Reabren Unidad Deportiva tras la partida de migrantes

A tres días de que las instalaciones de la Unidad Deportiva de Tonalá fueron cerradas ante la presencia de centenares de migrantes, este viernes por la mañana autoridades realizaron una campaña de limpieza y anunciaron que ya estaría abierta para que los jóvenes y personas de todas las edades acudieran a realizar sus prácticas deportivas.

Jornada

La limpieza total de la Unidad Deportiva inició desde la siete de la mañana, durante tres horas los trabajos terminaron y se permitió el acceso de las personas de todas las edades.

El paso de centenares de migrantes género que las autoridades optarán por cerrar el acceso de esta área para proteger a las personas en situación de tránsito.

Durante el tiempo en que los indocumentados estuvieron en la Unidad Deportiva fueron atendidos de la mejor manera recibiendo comida, agua y ropa además de medicamentos.