Reabrirá grupo altruista sus oficinas en SCLC

En el marco de su 11 aniversario, la asociación civil Kerem La´ To anunció la reapertura de sus instalaciones, reafirmando su compromiso con los grupos más vulnerables del estado y consolidando una trayectoria marcada por la solidaridad, la fe y el trabajo comunitario.

Kerem La’ To tiene sus raíces en el año 2000, cuando la señora Guadalupe Estrada Cordero, movida por la empatía y su propia experiencia de vida en una familia humilde, comenzó a brindar apoyo a personas de escasos recursos con lo que tenía a su alcance. Desde entonces, su vocación solidaria se convirtió en una forma de vida.

Valores

A su lado, su hijo Óscar Moreno Estrada participó desde temprana edad en estas acciones altruistas, acompañándola en municipios como San Cristóbal de Las Casas, San Juan Chamula y Zinacantán, siempre guiados por valores cristianos y el deseo genuino de servir.

En aquellos primeros años, el trabajo se realizaba sin nombre formal ni presencia en redes sociales; era ayuda comunitaria nacida del corazón.

Con el paso del tiempo, se sumaron voluntarios y amistades que fortalecieron el proyecto, realizando actividades como la entrega de café en hospitales, apoyo a asilo de personas adultas mayores y jornadas comunitarias acompañadas de oración. Este grupo comenzó a ser conocido de manera informal como “Por San Cris”.

Siguen activos

Aunque sus instalaciones cerraron en 2024, la asociación no detuvo sus actividades, por lo que está previsto que muy pronto se realice la reapertura oficial de las oficinas.