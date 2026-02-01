Reabrirán kiosco del parque de SCLC

Después de más de ocho años de permanecer cerrado, este domingo será reabierto al público como cafetería el histórico kiosco del parque central de San Cristóbal de Las Casas.

El acto de inauguración de “Quiosco Morisco Bistró” tendrá lugar este domingo a las 19:00 horas, en el edificio del kiosco del parque central Manuel Velasco Suárez de San Cristóbal de Las Casas.

“La apertura de este espacio representa la recuperación de un sitio histórico y emblemático para nuestra ciudad”, precisa la invitación.

“Del mismo modo, nos complace informarles que lo recaudado será destinado a beneficio de niñas y niños con cáncer, a nombre del DIF municipal, con la finalidad de aportar a una causa noble y brindar apoyo a quienes más lo necesitan”, precisa la invitación.

Este espacio estará a cargo del DIF Municipal y como administradora de “Quiosco Morisco Bistró” la joven emprendedora Raquel Abigail Bermúdez García. En este recinto se podrá disfrutar del rico pan que se elabora en el DIF municipal.

El kiosco del parque central es un monumento histórico de finales del siglo XIX muy relevante, de visita obligada para el turismo, sobre todo por las actuaciones por las noches de la marimba municipal en la segunda planta, lo cual continuará.