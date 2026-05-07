Reabrirán mirador del Cañón del Sumidero

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, anunció la próxima apertura del último mirador del Cañón del Sumidero, un espacio emblemático que permaneció en desuso durante años y que ahora busca convertirse en un nuevo punto turístico y cultural.

El edil adelantó que el proyecto cuenta con autorización de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), encabezada por la secretaria Alicia Bárcena, lo que permitirá que el espacio sea administrado por el ayuntamiento capitalino.

Un espacio en el olvido

El mirador forma parte del sistema de puntos panorámicos ubicados dentro del parque nacional Cañón del Sumidero, Área Natural Protegida (ANP) decretada en 1980 y considerada uno de los principales atractivos turísticos del estado.

Estos miradores, entre ellos La Ceiba, La Coyota, El Roblar, El Tepehuaje y Los Chiapa, se localizan sobre la carretera panorámica que bordea el cañón, a más de mil metros de altura sobre el nivel del río Grijalva.

El espacio que será reabierto permaneció durante años con acceso restringido, infraestructura deteriorada y sin servicios, lo que redujo su aprovechamiento turístico pese a su alto valor.

El plan de rehabilitación contempla convertir el mirador en un espacio integral con servicios turísticos y actividades culturales.

Se prevé la instalación de binoculares panorámicos, restaurante, museo, vigilancia permanente y conectividad a internet.

Además, se impulsará la realización de actividades los fines de semana, como presentaciones de marimba y bailables tradicionales, con el objetivo de atraer a visitantes.