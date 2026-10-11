Reactivan acciones contra bases zapatistas

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) denunció la reactivación de acciones de contrainsurgencia contra los pueblos zapatistas, a través de agresiones en contra de las Bases de Apoyo (BAEZ) del ejido La Culebra, perteneciente al Caracol 9, Nueva Jerusalén, municipio oficial de Ocosingo.

Denuncian hostigamiento

A través de un comunicado, señalaron que, del 3 al 6 de octubre de 2026, “hemos registrado actos de hostigamiento, detenciones arbitrarias, amenazas y acoso en contra de Baezln, con la finalidad de quebrar la autonomía zapatista e imponer el control político y territorial en la región”.

Por su parte, las Baezln denunciaron que el programa federal “La Escuela es Nuestra” está siendo utilizado como mecanismo de presión, ya que obliga a aumentar la matrícula en la escuela oficial para recibir mayores recursos económicos.

Esto, dijeron, incentiva a las autoridades comunitarias para amedrentar a las familias zapatistas que sostienen una educación autónoma.

Relataron que tanto Sebastián Pérez Gutiérrez como Daniel López Aguilar, ambos de la Baezln del ejido La Culebra, han sido detenidos con el objetivo de castigar la decisión de las familias zapatistas de impulsar su propio sistema educativo.

El Frayba indicó que al momento de publicar el comunicado, los integrantes de las Baezln han sido liberados, aunque el ejido mantiene multas que ascienden a 48 mil 450 pesos, dirigidas tanto a las personas detenidas como a otras familias zapatistas, las cuales responden a un patrón de castigo.

Antes de la gira

Indicaron que estos hechos ocurren en el marco de los preparativos de la “Gira por la Vida: Capítulo México”, en la que integrantes del EZLN viajarán a la Ciudad de México para reunirse con grupos, colectivas, colectivos, organizaciones y movimientos de familias buscadoras.

“La reactivación de agresiones contra las comunidades zapatistas se inscribe en un contexto más amplio de acciones contrainsurgentes, toleradas o permitidas por autoridades municipales, estatales y federales, que buscan debilitar la organización autónoma y la defensa territorial” se lee en el comunicado.