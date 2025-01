Reactivan búsqueda del excandidato del PT

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas reactivó la ficha de búsqueda del candidato del Partido del Trabajo (PT) a la alcaldía de Frontera Comalapa, Rey David Gutiérrez Vázquez, de 43 años, raptado por un grupo armado el 27 de abril, cuando se encontraba en su casa.

Sus familiares no han dejado de pedir por la aparición con vida de Gutiérrez Vázquez. “Han transcurrido 253 días (hasta el 5 de enero) desde la última vez que te vimos. Tenemos la esperanza de que pronto estés con nosotros. Pero yo he puesto mi esperanza en el Señor, yo espero en el Dios de mi salvación. ¡Mi Dios me escuchará!”, claman.

En la página de Facebook con el nombre de Rey David Gutiérrez Te seguimos buscando, sus amigos y familiares piden la aparición del candidato. “Tus amigos te seguimos buscando. Regresa a casa amigo Rey”. Este era uno de los preferidos para ganar el ayuntamiento de Frontera Comalapa en las elecciones del 2 de junio pasado.

Rey David Gutiérrez, igual que el alcalde interino detenido por la FGE el domingo 5 de enero acusado de diversos delitos, José Antonio Villatoro Herrera, son miembros de la Iglesia Adventista de Frontera Comalapa.

Cinco días después de su desaparición, el 1º de mayo, Gutiérrez Vázquez colgó un video en su página de Facebook donde negaba que estuviera desaparecido.