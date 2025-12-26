Reactivan casas de empeño en temporada decembrina

Con la llegada del aguinaldo, las casas de empeño en la capital chiapaneca registraron un repunte, tanto en el rescate de artículos como en la compra de regalos.

Tras el pago de aguinaldos, el flujo de clientes aumenta significativamente, informó Emanuel Aguilar Pérez, gerente de una de estas sucursales.

De acuerdo con el encargado, diciembre trae consigo una dinámica particular: la mayoría de las personas acude a rescatar los artículos que mantuvieron empeñados durante meses, desde herramientas y electrodomésticos hasta pantallas y joyería.

Un círculo vicioso

“En esta temporada de aguinaldo, los desempeños están a morir. Aprovecha la mayoría de las personas en sacar la prendita, en sacar la tele, en sacar la herramienta que ha dejado aquí. Incluso hay empeños que llevan seis, siete meses y ya aprovechan para sacarlo”, explicó.

El incremento no solo se da en desempeños. El gerente señaló que, debido al encarecimiento general de los productos, muchas personas recurren a estos establecimientos para comprar los regalos de Navidad.

Las ofertas y descuentos de artículos no recuperados se vuelven una opción más accesible para cientos de familias.

“Es un mes donde vienen los desempeños, pero también la gente ya le invierte en comprar. Porque como ya viene Navidad, igual dejan apartado el regalo o se lo llevan de una vez”, detalló.

Fenómeno

Sin embargo, esta dinámica revela un fenómeno económico que se repite cada año: un ciclo que inicia con el empeño de objetos, continúa con el rescate gracias al aguinaldo y finaliza, temporalmente, con una nueva visita a principios de enero, cuando las finanzas familiares vuelven a ajustarse.

Reconoció que muchas personas han adoptado este mecanismo como parte de su vida económica anual.

“Reciben aguinaldo o utilidades, vienen a desempeñar y compran sus regalos; pero para enero regresan a empeñar de nuevo. Es un ciclo que no se ha podido cerrar”, comentó.