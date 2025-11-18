Reactivan fondo de investigación

Con un monto inicial de 800 mil pesos se reactivó el fondo de investigación de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) después de seis años, informó la rectora Fanny López Jiménez. El objetivo es fomentar proyectos con impacto social.

Indicó que además del fondo recientemente reactivado, la Universidad impulsa diversas estrategias para fomentar el desarrollo de proyectos de investigación acordes a las políticas de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) y alineadas con los ejes del Plan de Desarrollo Institucional.

“Es un gran esfuerzo que estamos realizando, después de un largo periodo en el que parecía que nuestras investigaciones no eran prioridad”, afirmó la rectora, después de la reciente realización del primer Encuentro de Investigación con Compromiso Social, que fortalece una de las funciones sustantivas de la institución: la investigación científica y humanística.

Destacó que estos espacios promueven la colaboración y el intercambio de experiencias entre investigadoras, investigadores, estudiantes y egresados, con el propósito de reflexionar sobre el impacto y la retribución social de los proyectos desarrollados desde la Unicach.