Los eventos gallísticos fueron reactivados en Chiapas y estarán vigentes del 15 de noviembre de 2026 al 15 junio del siguiente año, es decir, en estas fechas estarán permitidas, bajo un marco regulatorio.

Martín Wilmar Robledo Escobar, delegado estatal de la Sección Nacional de Criadores de Aves de Combates, resaltó que Chiapas es la única entidad en el país que cuenta con un Decreto para las peleas de gallos.

Contexto

Cuando recién ingresó la administración estatal, bajo el mando de Eduardo Ramírez Aguilar, se tomó la decisión de cancelar las pelas de gallos. Las medidas preventivas se aplicaron por la situación de inseguridad que enfrentaba el estado.

Esto provocó la movilización del sector a Tuxtla Gutiérrez para buscar mesas de atención y diálogo, de esa manera se pudo trabajar con el área jurídica para hacer las actividades de manera responsable.

A consecuencia del suceso se han emitido tres decretos para eventos gallísticos y el resultado ha sido saldo blanco y sin ningún incidente; es decir, hay capacidad de organización.

En los municipios de Chiapas hay clubes de gallos que establecen calendarios de jugadas para que se desarrollen durante el año.

Los eventos de los gallos en la entidad, dijo Alejandro Altuzar, coordinador de Galleros de Corazón en la entidad, generan una derrama económica millonaria y se benefician diversos sectores. A esto, dijo, se le suma la generación de empleos directos e indirectos y muchas familias pueden llevar el sustento a sus hogares.

Las jugadas de los gallos, agregó, generan ingresos para productores, criadores y hasta profesionales como veterinarios.

Por su parte, Robledo Escobar, también presidente de la Directiva Galleros de Corazón, remarcó que en los lugares en que se realizan las actividades hay reglamentos, permisos y elementos destinados para que los ejemplares tengan descanso.

Contar con un botiquín de primeros auxilios y tener comunicación con personal de Protección Civil, son parte de las actividades que se realizan de forma responsable.