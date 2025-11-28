Reactivan los eventos gallísticos en el estado

Debido a que han mejorado las condiciones de seguridad en Chiapas, el gobierno local aprobó que se puedan realizar, de nueva cuenta, los eventos gallísticos, y para ello se emitió un decreto que fue publicado en el Periódico Oficial del estado.

Los actividades ahora se pueden realizar desde el pasado 15 de noviembre de 2025 al 15 de junio de 2026; las asociaciones u organizaciones tienen que contar con el permiso de la autoridad para celebrar los torneos.

Posturas

Alejandro Altúzar, coordinador de Galleros de Corazón en Chiapas, mencionó que el decreto es temporal, pero deriva de un acuerdo con las autoridades para regular dichos eventos.

Los galleros, detalla el decreto, tienen que acondicionar el sitio con todos los elementos de seguridad. También hay otros puntos claves que se deben cumplir, como tener un botiquín de primeros auxilios y en los torneos tiene que estar presente personal de Protección Civil (PC), médicos y una ambulancia.

Alejandro Altúzar celebró la emisión del decreto, debido a que la actividad gallística contribuye a una derrama económica de varios millones de pesos y genera empleos en diversos rubros.

Tradición

En el caso de Chiapas, enfatizó, hay lugares que ven los eventos de los gallos como una forma de convivencia social, además de una actividad que requiere de los servicios de diversos profesionales, desde quienes cuidan a los animales hasta los veterinarios.

Altúzar comentó que la actividad de los gallos es una tradición de orden nacional y, a pesar de los estigmas que existen, aseguró que se trata de un rubro noble que genera muchos beneficios sociales.

Comentó que los galleros ahora tienen que compromiso de tener instalaciones adecuadas en los torneos o espectáculos y eso permitirá que se contraten diversos servicios profesionales.

Finalmente, agradeció al gobierno de Chiapas por escuchar a este sector, debido a que el decreto es una forma de regular la actividad para tener eventos de calidad y que sean seguros.