Reactivan los Módulos de Atención Ciudadana

A partir de este lunes 5 de enero del año en curso, se vuelven a reactivar los servicios que brindan los Módulos de Atención Ciudadana (MAC) del Instituto Nacional Electoral (INE), esto después de que tomaron un receso con motivo de la temporada decembrina y de fin de año.

Fue el 22 de diciembre de 2025 que el Instituto comunicó a la población una pausa en las actividades de los MAC para el 24 y 25 del mismo mes del año anterior.

Reincorporación

Posteriormente informaron que los servicios se suspenderían desde el 29 de diciembre del año pasado al 3 de enero de 2026, para reincorporarse a las funciones habituales este lunes.

Con lo antes señalado, ahora la población podrá realizar sus trámites, los cuales van desde la credencial de elector por vez primera, así como cambio de domicilio.

En la gestión también se puede hacer el cambio del plástico por robo, extravío o que la credencial pierda vigencia.

“En los más de 800 MAC del INE, las personas mexicanas mayores de 18 años pueden obtener la credencial para votar, inscribirse en el Padrón Electoral y realizar trámites como actualizar el domicilio, reponer la mica en caso de robo o extravío, corregir errores en el nombre de la persona y renovación por pérdida de vigencia, entre otros”, detalló el INE el pasado 22 de diciembre de 2025.

Requisitos

Para quienes acudirán al INE a realizar algún trámite para la identificación oficial, la recomendación es que lleven sus documentos en originales, sin tachaduras ni enmendaduras.

Los papeles que deben de llevar se vinculan con un comprobante de domicilio que no tenga más de tres meses de expedición, así como el acta de nacimiento y una identificación con fotografía vigente.