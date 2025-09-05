Reactivan parques y espacios culturales

El director del Buró Municipal de Turismo, Jorge Trujillo Rincón, explicó sobre el trabajo de reactivación de parques y espacios culturales como parte de la estrategia para fortalecer la oferta turística y de convivencia en la ciudad; destacando al parque Joyyo Mayu como un espacio que promueva la observación de aves y nuevas actividades recreativas.

Además, el funcionario subrayó la importancia de la reactivación de áreas verdes y recintos culturales en la capital chiapaneca.

Uno de los ejemplos más representativos en este sentido, dijo, es el parque Joyyo Mayu, donde se han registrado más de 140 especies de aves, convirtiéndolo en un lugar ideal para la observación y la fotografía de aves.

“Es un sitio de acceso público en el que las familias pueden traer binoculares, cámaras y pasar un día tranquilo. Además, contamos con restaurante, jugos y pronto impulsaremos actividades relacionadas con el reconocimiento de hongos”, mencionó.

Es momento de redescubrir a Tuxtla

Asimismo, enfatizó que este esfuerzo no solo busca promover el turismo de naturaleza, sino también rescatar espacios culturales y de recreación.

“Es importante que los tuxtlecos vuelvan a consumir su ciudad, a redescubrir parques, recintos y lugares que muchos dejaron de visitar desde la pandemia”, comentó.

La capital chiapaneca también destaca en el turismo de reuniones y eventos, gracias a su infraestructura, con espacios como el Polifórum, el Centro de Convenciones, el Foro Chiapas y el estadio Víctor Manuel Reyna, donde se pueden realizar actividades artísticas, culturales y deportivas de gran formato.

“Tuxtla tiene una oferta muy generosa y positiva, que incluye, desde áreas verdes, como el parque del Oriente y Caña Hueca, hasta recintos de primer nivel. Todo esto permite que la gente disfrute de su ciudad y, al mismo tiempo, fortalece la proyección de la capital como destino turístico”, puntualizó Trujillo Rincón.