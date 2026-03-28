Reactivan reencarpetado en Cintalapa y Jiquipilas

Luego de varias semanas sin mostrar actividad en el tramo carretero Cintalapa-Jiquipilas, sobre el kilómetro 82 al 85 de la vía federal, fue el día viernes que se observó de nueva cuenta el personal de obras y la maquinaria que regenera la carpeta asfáltica.

Los trabajos se pretenden finalizar como primera etapa desde el puente La Cintal hasta metros antes del crucero conocido como El Chupamiel, lugar donde finaliza el tramo carretero de mayor problema ante los baches que esta vialidad presentaba.

Plazo

En ese sentido, se espera que este proyecto de manera tentativa sea entregado en el mes de junio de este mismo año; esto, si no surgen de nueva cuenta adversidades climáticas o financieras entre las partes involucradas, tal cual presuntamente ocurrió con el grupo de volqueteros y la empresa responsable de llevar a cabo el proyecto.

Tras lo anterior, el personal que trabaja en la construcción tomará de nueva cuenta un descanso ahora indicado por la autoridad pertinente por temas laborales; es decir, por temporada vacacional se retiran de la obra el día 27 de marzo para retornar a sus labores el día 12 de abril.