Reactivará Toniná el turismo en Ocosingo

La reciente reapertura de la zona arqueológica de Toniná representa una oportunidad clave para recuperar el flujo de visitantes y dinamizar la economía de municipios como Ocosingo, afirmó la diputada Erika Mendoza, presidenta de la Comisión de Turismo del Congreso del Estado.

En entrevista, explicó que el cierre del sitio había provocado una notable disminución en la afluencia de turistas, afectando sobre todo a las comunidades y prestadores de servicios de la región.

No obstante, confió en que las próximas temporadas vacacionales permitan medir con claridad el impacto positivo de su reactivación.

“Yo creo que el simple hecho de que tengamos nuevamente abierta esta gran zona arqueológica le va a dar mucho a la comunidad y a los municipios aledaños como Ocosingo”, sostuvo.

La diputada destacó que Toniná, uno de los centros ceremoniales mayas más importantes de Chiapas, posee un enorme potencial para atraer turismo nacional e internacional, siempre que se garantice el mantenimiento del sitio y condiciones de seguridad para los visitantes.

En ese sentido, autoridades de seguridad estatal mantienen operativos de vigilancia en diversas zonas arqueológicas y carreteras que conectan los principales atractivos turísticos. Estas acciones buscan fortalecer las condiciones para el desarrollo de la actividad turística y brindar certeza a los viajeros.