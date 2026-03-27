Reafirma compromiso con la educación y el bienestar

Durante su visita a planteles educativos de Tuxtla Gutiérrez, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar destacó que el gobierno de la Nueva ERA impulsa programas y acciones prioritarias para garantizar espacios dignos, seguros y de calidad, así como condiciones óptimas que favorezcan el desempeño académico de la niñez y la juventud chiapaneca.

En el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecyt) Plantel 34, ubicado en la colonia Real del Bosque, el mandatario inauguró aulas didácticas y obras exteriores, con una inversión de 4.8 millones de pesos, en beneficio de más de 700 alumnas y alumnos. Señaló que estos esfuerzos continuarán con nuevos proyectos de mejora en la infraestructura educativa de la capital.

A Paso Firme

Más tarde, encabezó la entrega de apoyos del programa A Paso Firme a estudiantes de la Escuela Primaria Francisco Sarabia, en la colonia El Jobo, donde afirmó que su administración refrenda el respeto y el compromiso con el pueblo de Chiapas mediante iniciativas de carácter humanista que impulsan el bienestar y la prosperidad. Asimismo, exhortó a madres y padres de familia a acompañar a sus hijas e hijos en la construcción de sus metas.

“Me gusta visitar las escuelas de Tuxtla Gutiérrez y de todo Chiapas. Acudo a primarias, secundarias, preparatorias y universidades para llevar acciones en favor de la comunidad estudiantil. Hoy venimos con el programa A Paso Firme, el cual nació desde el corazón de nuestro gobierno. Amor con amor se paga, así que tengan la certeza de que seguiremos dando lo mejor de nosotros para sacar adelante a Chiapas”, expresó.

Humanismo

El secretario del Humanismo, Paco Chacón, resaltó que A Paso Firme, junto con programas como Comedores del Humanismo, Cuidar es Amar, Bicis que Transforman y Conecta Chiapas, ha permitido atender necesidades educativas y sociales con un enfoque humanista. Subrayó que la entrega de tenis escolares representa no solo un apoyo, sino también un incentivo para que las y los estudiantes avancen con paso firme hacia mejores oportunidades.

El director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado (Inifech), Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, informó que en el Plantel 34 del Cecyt se construyeron tres aulas didácticas equipadas, un muro de contención, andadores, escalinatas, además de la instalación de red eléctrica y señalización. Añadió que este año se fortalecerá la infraestructura en el nivel medio superior mediante la construcción de seis preparatorias Margarita Maza y 26 Ciberbachilleratos, como parte del modelo educativo nacional.

El director general del Cecyte Chiapas, Luis Guadalupe Morales Ángeles, reconoció que la visita del gobernador refleja su compromiso con la educación en la entidad. Destacó el respaldo brindado para fortalecer la infraestructura y sostuvo que la educación es un pilar fundamental para el desarrollo de Chiapas.

Por su parte, el alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, valoró el compromiso del gobierno estatal con la niñez y la juventud, a través de acciones que generan bienestar y apoyan la economía familiar. Señaló que la coordinación institucional permite avanzar en beneficio de la población y reiteró la disposición del Ayuntamiento para seguir sumando esfuerzos.

El director del Cecyt 34 Real del Bosque, Enoc de los Remedios Decelis, agradeció la intervención oportuna de las autoridades estatales para hacer realidad aulas dignas y funcionales. A su vez, la alumna Karyme Ruby Serrano Espinosa consideró que estos apoyos fortalecen la imagen de la institución y facilitan el aprendizaje, lo que “nos motiva a seguir estudiando y cumplir sueños y metas”.

Reconocimiento

La directora de la Escuela Primaria Francisco Sarabia, María Artura Fonseca, destacó el impulso del gobernador Eduardo Ramírez a favor del bienestar educativo de la niñez, y celebró su visita, así como la entrega de beneficios para las y los estudiantes, quienes, dijo, representan la mayor prioridad para madres y padres de familia.

En representación de las familias beneficiadas, Silvia Patricia Girón Jiménez expresó su agradecimiento por los apoyos otorgados, en particular por la entrega de tenis escolares, que representan un respaldo directo a la economía familiar y al bienestar de las y los estudiantes. Asimismo, reconoció los proyectos que generan un impacto positivo en sus comunidades.

Acompañaron al gobernador la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alejandra Gómez Mendoza; la diputada Getsemaní Moreno Martínez; así como personal docente y administrativo, madres y padres de familia, y estudiantes.