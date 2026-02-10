Reafirma compromiso con la rendición de cuentas

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, afirmó que su gobierno mantiene un firme compromiso con la rendición de cuentas, la austeridad y la transparencia, en un contexto donde distintos alcaldes de Chiapas han sido investigados por presuntas irregularidades, mientras destacó la austeridad, la atención ciudadana y la obra social como principales ejes del gobierno municipal.

Señaló que su administración está abierta al escrutinio público y oficial, y que cualquier evaluación corresponde a las autoridades competentes.

"El trabajo que me toca hacer es servir a la ciudadanía; prácticamente es un trabajo de 24 horas", expresó, subrayando que su actuar se rige por los principios de la Cuarta Transformación.

Plan Municipal

En cuanto al cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo y la atención ciudadana, destacó que Tuxtla Gutiérrez se ha caracterizado por el orden y la planeación.

Resaltó que en la capital chiapaneca se ha impulsado infraestructura y programas de apoyo social, acciones que, dijo, continuarán como parte de la responsabilidad de su administración, en congruencia con los lineamientos que marcan la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Eduardo Ramírez.

Sobre el tema de la austeridad, Torres Culebro señaló que su gobierno busca dar un ejemplo de "justa medianía", al representar a una administración emanada de causas sociales y de la lucha ciudadana.

"No podemos dar un mal ejemplo; somos un referente para la ciudadanía de cómo se gobierna", afirmó.

Finalmente, al ser cuestionado sobre su inclusión en el ranking nacional de los 10 alcaldes mejor evaluados del país, donde ocupa el sexto lugar con una aprobación del 72.8 por ciento, el presidente municipal aseguró que más allá de los números, lo fundamental es la percepción y el reconocimiento de la ciudadanía.