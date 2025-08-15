Reafirma compromiso contra la impunidad

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó sentencia condenatoria en contra de dos personas del sexo masculino por el delito de Homicidio Calificado, cometido en agravio de un adolescente con identidad reservada.

Tras los hechos ocurridos en el municipio de Tila, Chiapas, en los que un adolescente perdiera la vida durante una agresión sexual, y una vez que el órgano técnico de investigación y acusación realizara el desahogo de pruebas durante las audiencias orales, se logró acreditar la participación y responsabilidad penal de los hoy sentenciados.

Por lo que el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Catazajá- Palenque resolvió imponer a Samuel “N” y Efraín “N” una pena de 50 años de prisión a cada uno, así como el pago de la reparación del daño.

Con esta sentencia, el Poder Judicial del Estado reafirma su compromiso de impartir una justicia más humana, donde las personas que comenten un delito que atente contra la integridad y la vida de las niñas, niños y adolescentes no queden impunes.