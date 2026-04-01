Reafirma compromiso de impulsar la prosperidad

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar acompañó al alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, a la inauguración de la pavimentación y el mejoramiento integral del sistema de agua potable y drenaje sanitario de la avenida Tamaulipas, en la colonia Plan de Ayala, donde reafirmó el compromiso del gobierno de la Nueva ERA de trabajar en unidad para impulsar la prosperidad de la capital chiapaneca.

“Juntos y juntas hacemos de Tuxtla Gutiérrez una ciudad próspera, segura y donde los servicios se garantizan. Seguiremos sumando esfuerzos entre todas y todos para hacer de Tuxtla la capital más hermosa para vivir”, expresó frente a las y los habitantes de la colonia.

En ese marco, Ramírez Aguilar reconoció el trabajo del ayuntamiento capitalino por promover y concretar obras de infraestructura urbana que contribuyen a elevar la calidad de vida de las familias.

Acciones por el bienestar

A su vez, el alcalde Ángel Torres Culebro destacó las acciones en materia de seguridad impulsadas por el gobernador en Tuxtla Gutiérrez, las cuales, señaló, han fortalecido la unidad social. Asimismo, manifestó que la comunidad se suma a los proyectos del gobierno de la Nueva ERA con la convicción de encaminar a Chiapas hacia un mejor futuro.

Por su parte, el comisariado ejidal de Plan de Ayala, Juan Jesús Díaz Morales, valoró la cercanía de las autoridades al atender de manera oportuna las necesidades más apremiantes, como la rehabilitación de esta vialidad, proyecto que, indicó, no solo implica pavimentación, banquetas, luminarias y fachadas renovadas, sino que refleja el trabajo conjunto que está transformando a Tuxtla.

En representación de las y los ejidatarios y de la población beneficiada, Jorge Montoya González manifestó su satisfacción por la visita del gobernador y expresó su agradecimiento a las autoridades por impulsar iniciativas que inciden directamente en la movilidad, la seguridad y la calidad de vida de la ciudadanía.

Estuvieron presentes el regidor del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Francisco Rojas Toledo; el agente municipal de Plan de Ayala, José Luis Gamboa Sánchez; y familias beneficiadas.