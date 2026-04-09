Reafirma coordinación con el comisionado del INM

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar sostuvo una reunión de trabajo con el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Sergio Salomón Céspedes Peregrina, en la que refrendó su compromiso de mantener una estrecha coordinación con el Gobierno de México para brindar atención solidaria y con enfoque humanista a las personas migrantes.

Durante el encuentro, realizado en las oficinas centrales del INM en la Ciudad de México, el mandatario destacó que, en conjunto con el Instituto Nacional de Migración, se impulsará la construcción de un centro de justicia, atención y seguridad migratoria en el municipio de Tapachula, en beneficio tanto de la población local como de las personas en contexto de movilidad que transitan por territorio chiapaneco.