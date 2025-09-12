Reafirma Eduardo Ramírez compromiso con la paz

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar visitó el municipio de Honduras de la Sierra, donde aseguró que quedó atrás el capítulo de violencia que afectó a la región de la Sierra Mariscal, al destacar que hoy existe un gobierno honesto y comprometido que cuida al pueblo. Subrayó que, además de garantizar la tranquilidad y la paz se impulsan acciones prioritarias para generar bienestar y desarrollo.

“Este gobierno y las instituciones de seguridad no se coluden con la delincuencia. Nosotros no establecemos pactos con la delincuencia y eso nos da autoridad moral. Yo camino con transparencia y honestidad, estoy bien conmigo mismo y por eso voy a estar bien con mi pueblo, y si mi pueblo está bien, vamos a vivir en paz todos en Chiapas”, expresó al reiterar que no se bajará la guardia y se aplicará la ley con firmeza.

Al felicitar a la población y a las autoridades por el aniversario de la fundación del municipio, el mandatario anunció el fortalecimiento de la seguridad con la llegada de elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la instalación de la Unidad Kanan, además de programas estatales para garantizar justicia social, cuidar la salud y mejorar la calidad de vida.

Obras

Durante su gira, Ramírez Aguilar supervisó la construcción del Centro de Educación Media Superior a Distancia (EMSaD) No. 168 “Honduras” y de la Presidencia Municipal, así como la rehabilitación integral del Centro de Salud. Asimismo, recorrió las Unidades Médicas de Prevención y Diagnóstico de Cáncer de Mama y entregó becas Rosario Castellanos para la alfabetización.

El secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, detalló que la Unidad Kanan es blindada y autosuficiente, enlazada en tiempo real al C5 para brindar respuesta inmediata y apoyo aéreo en situaciones de riesgo. Informó también el despliegue de 30 elementos de distintas corporaciones y unidades tácticas móviles para reforzar la protección ciudadana, al tiempo que exhortó a denunciar cualquier acto delictivo.

El fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, explicó que la instalación de la FRIP y de una oficina móvil con vigilancia permitirá supervisar la situación en el municipio, como parte de la estrategia del gobernador para garantizar la paz y la seguridad en Chiapas. Llamó a la población a no coludirse con grupos criminales, al subrayar que el único que puede proteger al pueblo es el gobierno.

Educación

En materia educativa, el secretario Roger Mandujano Ayala señaló que tras alcanzar la paz germina la educación, rubro prioritario de este gobierno. Informó que 350 personas del municipio aprenden a leer y escribir, aunque consideró necesario ampliar esta cifra para garantizar justicia educativa a quienes fueron olvidados por el sistema.

El secretario de Salud, Omar Gómez Cruz, invitó a aprovechar los servicios de las Unidades Médicas de Prevención y Diagnóstico de Cáncer de Mama y destacó el inicio de la rehabilitación y ampliación de la Casa de Salud, que desde su creación hace 70 años no había recibido mantenimiento. Precisó que se destinarán más de 6.7 millones de pesos (mdp), en conjunto entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento, para infraestructura y equipamiento.

Por su parte, el director del Instituto de la Infraestructura Física Educativa (Inifech), Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, señaló que como parte de la visión del gobernador de que cada peso invertido en educación se traduzca en mejores oportunidades para niñas, niños y jóvenes, en este municipio se aplicarán 5.8 mdp en infraestructura educativa. Entre las acciones destacó la construcción de aulas en el EMSaD No. 168 “Honduras” y en la primaria Benito Juárez García de la comunidad La Soledad.

Gobierno cercano y humano

El presidente municipal, Araín Jeú Roblero Hernández, agradeció al gobierno de la Nueva ERA por su cercanía y enfoque humanista, así como por las acciones y apoyos que contribuyen al desarrollo del municipio.

En representación de la población, Zayda Magda Pérez Hernández, alfabetizadora del programa Chiapas Puede, resaltó que hoy se cumple el sueño de muchas personas que hace apenas cuatro meses no sabían leer ni escribir, y reconoció la visión del gobierno al impulsar estrategias en beneficio de la gente.

Al evento asistieron la secretaria de Movilidad y Transporte, Albania González Pólito, elementos de corporaciones de seguridad, así como mujeres y hombres de distintas comunidades beneficiados con los programas humanistas.