Reafirma ERA compromiso con Chiapilla y San Lucas

Durante una gira de trabajo por la región De Los Llanos, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar visitó los municipios de Chiapilla y San Lucas, donde destacó que la unidad y el trabajo coordinado entre pueblo y gobierno han sido fundamentales para avanzar en la consolidación de la paz e impulsar acciones, programas y obras prioritarias que fortalecen el bienestar y la prosperidad de los sectores social, económico y productivo.

“En Chiapas nos ha costado mantener la unidad y la paz social que hoy se respira, pero ha sido posible porque tenemos la firme convicción de trabajar de la mano del pueblo. Ahora vivimos un ambiente de tranquilidad y paz; sin embargo, estamos convencidos de que la paz se construye todos los días junto al pueblo y a las autoridades, quienes deben actuar con honorabilidad y sin complicidades”, manifestó.

Agua potable

En Chiapilla, el mandatario dio inicio a la construcción del sistema de agua potable de la localidad Lázaro Cárdenas y a la reconstrucción del camino Acala-Lázaro Cárdenas-Chiapilla, obras en las que se invertirán más de 36.6 (mdp). Asimismo, entregó un aula de medios, equipamiento y obras exteriores en la escuela primaria Belisario Domínguez Palencia, con una inversión superior a tres millones de pesos. Posteriormente, en San Lucas, inauguró la rehabilitación de la Unidad Deportiva, que representó una inversión superior a 11.8 millones de pesos (mdp).

La secretaria de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart, señaló que la rehabilitación de la Unidad Deportiva de San Lucas forma parte de las acciones para fortalecer los espacios destinados a la actividad física y la recreación. Detalló que el inmueble cuenta ahora con instalaciones funcionales, entre ellas un campo de futbol digno, alumbrado, servicios sanitarios y áreas renovadas para el disfrute de la población.

La directora general de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Chiapas (CEAS), Karina Montesinos Cárdenas, informó que se destinarán más de 19.3 millones de pesos para el sistema de agua potable. Explicó que el proyecto contempla la rehabilitación de la línea de conducción, la construcción de una obra de captación, muros de retención, un canal de llamada, una caja colectora, un tanque regulador con capacidad de 50 metros cúbicos y un sistema de cloración que permitirá mejorar la calidad del agua. Añadió que estas acciones garantizarán el acceso al recurso hídrico y fortalecerán la estrategia de prosperidad compartida del gobierno de la Nueva ERA.

Caminos

Por su parte, el director general de la Comisión Estatal de Caminos, Rafael Ruiz Morales, dio a conocer que la rehabilitación de tres kilómetros del camino Acala-Lázaro Cárdenas-Chiapilla requerirá una inversión de 17 millones 290 mil pesos, en beneficio de cerca de 15 mil habitantes de distintas localidades. Destacó que esta obra responde a una demanda prioritaria de la población y forma parte del proyecto estatal para mejorar más de dos mil kilómetros de la infraestructura carretera de Chiapas.

A su vez, el director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa (Inifech), Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, precisó que el aula de medios entregada en la escuela primaria Belisario Domínguez Palencia fue equipada con mobiliario, 30 computadoras, dos impresoras, proyector interactivo, pantalla y dos equipos de aire acondicionado; además se realizó la instalación de redes eléctrica, de voz y datos, y la construcción de andadores, en beneficio de 245 estudiantes. Añadió que esta obra fortalece la infraestructura educativa y amplía el acceso de las y los alumnos a herramientas tecnológicas para su formación.

El presidente municipal de Chiapilla, Bersaín Gómez Gómez, y la alcaldesa de San Lucas, Guadalupe Guzmán Villarreal, agradecieron al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar por las obras entregadas y las acciones que se desarrollan en sus municipios, al considerar que contribuyen al bienestar de las familias de distintas comunidades.

En representación de la localidad Lázaro Cárdenas, el comisariado ejidal Abraham Pérez Rosales expresó su satisfacción por el inicio del proyecto de agua potable y agradeció al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar por hacer posible una obra muy esperada por la población, la cual, afirmó, refleja el compromiso de su administración con las comunidades rurales.

La directora de la escuela primaria Belisario Domínguez Palencia, María Luisa Chávez Cruz, y la alumna Fanny Guadalupe Flores Gómez agradecieron al Gobierno del Estado la entrega del aula de medios, al señalar que este espacio fortalecerá el aprendizaje y contribuirá al desarrollo académico de la comunidad estudiantil.

A esta gira de trabajo asistieron la diputada local Erika Paola Mendoza Saldaña; los presidentes municipales de Totolapa, Mario Argelio Fonseca López; y de Nicolás Ruiz, Audelio Jiménez Gómez; así como el presidente y el secretario del Comité de Agua del ejido Lázaro Cárdenas, Gerardo López Pérez y Cristóbal Coutiño Pérez, respectivamente; estudiantes, personal directivo, docente y administrativo de la escuela primaria, madres y padres de familia, entre otros.