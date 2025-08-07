Reafirma ERA compromiso con el sector ganadero

Durante una reunión con la Asociación de Criadores de Razas Puras del Estado de Chiapas, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar subrayó que el fortalecimiento de las cadenas productivas, especialmente en los sectores ganadero y agrícola, es una prioridad para el gobierno de la Nueva ERA, sobre todo ahora que se ha restablecido la paz y la seguridad en la entidad.

Discurso

“Somos un gobierno que mira hacia adelante para construir paz y prosperidad. Amamos a Chiapas y, al igual que las y los ganaderos, sabemos que lo que se ama se cuida y se protege. Tengan la certeza de que no descansaremos, ni bajaremos la guardia; trabajaremos todos los días para vivir con seguridad y tranquilidad, garantizar el desarrollo social y económico, y modernizar la infraestructura del estado”, expresó.

Disposición

Ante productoras y productores, el mandatario reiteró su disposición para escuchar, atender y resolver las necesidades del sector. Al mismo tiempo, los exhortó a denunciar de manera anónima cualquier delito contra la propiedad, con el fin de seguir construyendo juntos la pacificación y el bienestar de las comunidades. “Somos contundentes: quien se mete con el pueblo se topa con la autoridad y con la ley. No bajaremos la guardia”, afirmó.

En este marco, Ramírez Aguilar destacó los avances en la prevención y combate del gusano barrenador, gracias a las estrategias impulsadas desde el territorio. Anunció que próximamente entrará en funcionamiento la planta de producción de moscas estériles, lo que permitirá reforzar la sanidad animal.

Durante su intervención, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Marco Antonio Barba Arrocha, reconoció que, gracias a las acciones en seguridad, el campo de Chiapas tiene rumbo y le apuesta a la productividad y el mejoramiento genético. Señaló la importancia del sector como motor de desarrollo económico y social, tras detallar que, actualmente, el hato de Chiapas supera los 1.6 millones de cabezas de ganado, lo que posiciona como líder en producción genética.

Contra el robo de ganado

El fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, aseguró que desde el Gabinete de Seguridad se avanza con determinación en el combate al abigeato, con el objetivo de que el sector ganadero tenga tranquilidad y certeza sobre sus inversiones y producción, además de brindar seguridad a sus familias.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Criadores de Razas Puras de Chiapas, Alfredo D’Argence Zardain, reconoció el trabajo del gobernador en favor del sector pecuario, y resaltó la creación de la pista de calificación, que será sede de la mejor exposición ganadera del país en el mes de diciembre. Reafirmó su disposición de seguir colaborando y mantener un hato ganadero de alto valor genético.

Agradecen respaldo

La vocal de la Asociación, Consuelo González Pastrana, agradeció el respaldo del mandatario estatal al gremio pecuario, y subrayó que Chiapas cuenta con el mejor ganado de registro del país, por lo que se busca destacar su calidad mediante el distintivo Marca Chiapas.

En este evento estuvieron presentes el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño; la secretaria de la Mujer e Igualdad de Género, Dulce María Rodríguez Ovando; el presidente de la Unión Ganadera de Chiapas, Carlos Marh Castañón; por parte de la Asociación de Criadores de Razas Puras, Pedro Reynol Ozuna Fernández, secretario; Ricardo Ruiz Ruiz, tesorero y Floricel Pérez León, vocal.

Asimismo, el criador, expresidente y fundador de la Asociación de Criadores de Razas Puras, Felipe Pastrana Carpio; la presidenta de Tierra y Mujeres, Roxana Ruiz López; y los criadores Roger Grajales Melgar, Jaime Mantecón Álvarez, Jordan de Jesús Alegría Orantes y Juan Gabriel Trinidad Manzo, entre otros.