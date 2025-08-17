Reafirma ERA compromiso con la paz en región Norte

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar visitó la comunidad de Portacelis, en Tapilula, donde entregó apoyos al sector agrícola y becas Rosario Castellanos para la alfabetización, además de verificar los servicios de las Unidades Médicas Móviles de Atención Comunitaria. En este marco, reiteró su respaldo al municipio y asumió el compromiso de seguir impulsando su desarrollo.

Acompañado por su hija Renata Ramírez Espinoza el mandatario aseguró que se continuará trabajando para mantener la paz y la seguridad en la región Norte, aplicando la ley sin distinción, lo que permitirá atender las necesidades de todos los municipios, especialmente los de mayores carencias. “Vamos a hacer de Chiapas no solamente el lugar más seguro para vivir, sino también un estado donde la gente trabaja y sabe salir adelante”, expresó.

Asimismo, agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pues con su apoyo se mejorará la infraestructura carretera y actualmente se entregan becas a las y los estudiantes, acciones que se suman a las de su administración.

Alfabetización

Ramírez Aguilar destacó que en Tapilula la población se ha organizado para sumarse al programa de alfabetización Chiapas Puede, siendo uno de los municipios con mayores avances. En este sentido, aseguró que recibirán respaldo para que pronto puedan levantar la bandera blanca en la lucha contra la ignorancia.

El secretario de Educación, Roger Mandujano Ayala, celebró que el proyecto humanista de alfabetización esté dando resultados. Subrayó que, aunque se trata de un beneficio intangible, es una de las mayores inversiones del gobierno, pues no se deteriora con el tiempo, sino que fortalece y transforma conciencias.

Por su parte, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Marco Antonio Barba Arrocha, informó sobre las acciones contra el gusano barrenador y a favor de la producción de café. Precisó que en este municipio se entregan 500 bombas aspersoras y 500 árboles frutales de limón persa, rambután y guanábana, con el propósito de reforestar y a la vez garantizar alimentos sanos a las familias.

El secretario de Salud de Chiapas, Omar Gómez Cruz, resaltó que con las Unidades Médicas Móviles se cumple el compromiso de acercar servicios médicos y medicamentos gratuitos a las comunidades más alejadas, priorizando la prevención de enfermedades. Invitó a la población a aprovechar estas consultas, medicamentos y atención especializada.

Construcción de aulas

En tanto, el director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa (Inifech), Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, anunció el inicio de la construcción de tres aulas didácticas en la Escuela Secundaria Técnica No. 45 y la edificación de una cancha de usos múltiples en la primaria Francisco Ignacio Madero González.

El presidente municipal de Tapilula, Rosemberg Díaz Utrilla, destacó que después de 15 años un gobernador visita la comunidad de Portacelis, no solo como un acto protocolario, sino llevando beneficios concretos en Educación, Salud y apoyo al campo. En representación de las y los beneficiados Blanca Liset Alejandro Juárez agradeció al mandatario por acudir a su comunidad y refrendar su compromiso con los más necesitados.

Estuvieron presentes el director general del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos (Icheja), Sergio David Molina Gómez; el subsecretario de Gobierno y Mediación, Jorge Enrrique Hernández Bielma; el diputado federal Joaquín Zebadúa Alva y la diputada local Selene Josefina Sánchez Cruz, entre otros.